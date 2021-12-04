Украинская прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар произвела фурор любопытным фото с известным юмористом из "Квартал 95" Александром Пикаловым.
Так, 39-летняя Кухар опубликовала свежее фото в своих "сториз" в Инстаграм, сделанное за кулисами концерта "Вечерний квартал", передает Politeka.net.
Судья "Танців з зірками" предстала на снимке в балетной пачке, нежная и воздушная. А вот Пикалов позировал в спортивных шортах, футболке и кепке. Юморист обнял хрупкую Кухар за талию и поднял руку вверх, как это сделала балерина.
"Я тут себе не очень нравлюсь, но Сашка вышел хорошо... 🙈😜", - подписала Екатерина.
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Закулисные кадры со съемки "Вечернего квартала" появились и на страничке самого шоу в Инстаграм. Примечательно, что в концерте также принимал участие муж Кухар, тоже артист Академического театра Оперы и Балета Украины, Александр Стоянов.
"Вообще мы обожаем работать с "Кварталом", мы обожаем работать с публикой... Для нас это всегда праздник: мы получаем хорошее настроение - мы его дарим!", - ответил за двоих Кухар.
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