Відома блогерка, а з недавніх пір телеведуча Даша Ульянова поділилася яскравими кадрами в сміливому образі і розповіла про головну подію 2021 року.

Як повідомляє Politeka.net, переможниця одного і сезонів шоу "Холостяк", популярна блогерка, а тепер ще й телеведуча на музично каналі Даша Ульянова поділилася в своєму Instagram яскравими фото і відео, а в підписі до публікації розповіла про головну подію року, що минає.

На знімку і відео з телеефіру Даша позує в яскравому червоному костюмі з брюками, піджаком оверсайз і бюстгальтером. Цей наряд підкреслив природну привабливість дівчини і пружне декольте. її волосся зібране в цікаву зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і грайливий погляд.

У підписі до публікації Ульянова розповіла про головну подію року - вона стала ведучою на музичному телеканалі.

"Без підсумків року і публічних висновків, хочу виділити важливий етап у своєму житті. робота на телеканалі "М2". Це була мрія, це була мета, і це був справжній виклик самій собі. Знали б ви, скільки було переживань: чи сподобаюся я глядачеві, чи зможу, та ще й літературна українська мова. Сподобалася! Змогла! А українська мова - то любов. І знаю, вам зайшло, мені теж", - поділилася Даша.

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