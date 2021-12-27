Як повідомляє Politeka.net, співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, партнер і колишня дружина Потапа Ірина Горова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram теплими кадрами, на яких показала вихідні у Львові.
Як видно на знімках, Іра провела час разом з дітьми і друзями. Так, на фото можна побачити старшу дочку продюсера Наталію з її хлопцем, а також спільного з Потапом сина Андрія. Судячи зі знімків, компанія зібралася Весела, вони багато гуляли, шоппилися дружно проводили час у зимовому Львові.
Також на знімках і відео можна помітити, що Горова зі своєю компанією побувала на Личаківському кладовищі. Іра відобразила самі незвичайні надгробки і церква.
"Чарівні вихідні", - підписала публікацію ексдружина Потапа.
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Користувачі почали коментувати знімки, засинаючи сімейство компліментами: "Молодці", "Як круто мати таких дітей, вони розумнички", "Молодці", "Дуже молодці і красиві!", "Приголомшлива поїздка", "Львів красень", "Класні", "Це на цвинтарі гірка-ковзанка?", "Нічого святого".
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