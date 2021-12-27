Известная продюсер и бывшая жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая повеселилась во время викенда во Львове.

Как сообщает Politeka.net, соучредительница продюсерского центра Mozgi Entertainment, партнер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая поделилась в своем микроблоге в Instagram теплыми кадрами, на которых показала выходные во Львове.

Как видно на снимках, Ира провела время вместе с детьми и друзьями. Так, на фото можно увидеть старшую дочь продюсера Наталью с ее молодым человеком, а также общего с Потапом сына Андрея. Судя по снимкам, компания собралась веселая, они много гуляли, шоппились дружно проводили время в зимнем Львове.

Также на снимках и видео можно заметить, что Горовая со своей компанией побывала на Лычаковском кладбище. Ира запечатлела самые необычные надгробия и церковь.

"Волшебные выходные", - подписала публикацию экс-жена Потапа.

Пользователи начали комментировать снимки, засыпая семейство комплиментами: "Молодцы", "Как круто иметь таких детей, они умнички", "Молодцы", "Очень молодцы и красивые!", "Потрясающая поездка", "Львов красавец", "Классные", "Это на кладбище горка-каток?", "Ничего святого".

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