Известная продюсер и бывшая супруга Потапа Ирина Горовая показала, как проводит время с дочкой Наташей Горовой и сыном Андреем Потапенко во Львове.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Также у Горовой есть дочь - Наташа.

Так, на этот раз бывшая супруга Потапа опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ирина Горовая показала, как проводит время со своими детьми - Наташей Горовой и Андреем Потапенко. Как известно, семья уехала на выходные во Львов, где отдыхают с друзьями.

"Ты моя красавица, а где Андрюха? А, вон паркурщики", — сказала Ирина Горовая.

Также, Ирина Горовая показала, как её сын Андрей Потапенко скатывается с горки.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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