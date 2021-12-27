Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею квітковою, пара одружилася і нещодавно стала батьками сина Лева, пише Politeka.net.
Телеведучий-турботливий батько. Нещодавно він показував, як провів час з сином, і переживав за нього, адже у Лева почали різатися зубки, і тому піднялася температура.
У новому пості він також поділився сімейним фото.
"F for family", - коротко написав він.
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Фолловери Микити Добриніна оцінили знімок, і не поскупилися на компліменти, а також привітання в наступаючим Новим роком.
"Фото супер", "копія Даші", «солодкі такі», «ви такі милі», "які Класні", " на вас приємно дивитися ви прекрасна пара. Бажаю вам здоров'я міцного, удачі, терпіння, успіхів, підтримуйте один одного і величезного щастя вам і вашій родині», «Ви прекрасна сім'я. З наступаючим Вас Новим роком. Нехай у вашій родині завжди буде гармонія, підтримка, море любові, ніжності, пристрасті. Маленькому Леву, здоров'я, міцного сну і гарного апетиту", - коментують фото.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як треба балувати чоловіка:"
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