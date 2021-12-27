Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "Холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, пара поженилась и недавно стала родителями сына Льва, пишет Politeka.net.

Телеведущий - заботливый отец. Недавно он показывал, как провел время с сыном, и переживал за него, ведь у Льва начали резаться зубки, и поэтому поднялась температура.

В новом посте он также поделился семейным фото.

«F for family», - коротко написал он.

Фолловеры Никиты Добрынина оценили снимок, и не поскупились на комплименты, а также поздравления в наступающим Новым годом.

«Фото супер», «Копия Даши», «Сладкие такие», «Вы такие милые», «Какие классные», «На вас приятно смотреть вы прекрасная пара. Желаю вам здоровья крепкого, удачи, терпения, успехов, поддерживайте друг друга и огромного счастья вам и вашей семье», «Вы прекрасная семья. С наступающим вас новым годом. Пусть в вашей семье всегда будет гармония, поддержка, море любви, нежности, страсти. Маленькому льву, здоровье, крепкого сна и хорошего аппетита», - комментируют фото.

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