Известная блогерша Даша Квиткова удивила признанием после того, как поработала вместе с мужем Никитой Добрыниным на мероприятии.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и молодая мамочка Даша Квиткова, которая после шоу "Холостяк" стала женой телеведущего и шоумена Никиты Добрынина, поделилась ярким фото с мужем и удивила признанием.

На новой фотографии нарядные Даша и Никита запечатлены на мероприятии, которые впервые вели вместе. Красотка выбрала для выхода в свет роскошное черное платье до пят с глубоким вырезом, которое подчеркнуло стройную фигуру и идеальные ножки. шоумен тоже при полном параде – в классическом черном костюме с белоснежной рубашкой.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Забыла выставить это фото, после мероприятия, которое мы вели вдвоем. Хочется оставить тут на память. День, когда я вышла из зоны комфорта. День, когда я на мужа посмотрела под другим углом". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото парочки, засыпая их комплиментами.

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