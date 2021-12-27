Як пише Politeka.net, Анна Кошмал є успішною українською актрисою, яка прославилася завдяки телесеріалу "Свати". Нещодавно вийшов останній сезон проекту, який випустили після тривалої паузи. Анна, як і інші улюблені актори українців, знялася в"Сватах". Не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Анна вирішила поговорити з фанатами.
"Задайте мені питання", - запропонувала Кошмал.
"У чому секрет вашої стрункої фігури?",- написав один з фанатів.
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"Як завжди, веганство і йога", - написала Анна у відповідь.
Також зірка додала знімок, на якому стояла в білизні перед дзеркалом. Артистка загнула ніжку, вражаючи виглядом.
"Які екстремальні види спорту пробувала або мрієш?",- запитав ще один фанат.
"Стрибала з парашутом. Хочу ще", - написала Анна.
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