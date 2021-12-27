Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в культовому серіалі "Свати", показала свою фігуру, залишившись в одній білизні.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал є успішною українською актрисою, яка прославилася завдяки телесеріалу "Свати". Нещодавно вийшов останній сезон проекту, який випустили після тривалої паузи. Анна, як і інші улюблені актори українців, знялася в"Сватах". Не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Анна вирішила поговорити з фанатами.

"Задайте мені питання", - запропонувала Кошмал.

"У чому секрет вашої стрункої фігури?",- написав один з фанатів.

"Як завжди, веганство і йога", - написала Анна у відповідь.

Також зірка додала знімок, на якому стояла в білизні перед дзеркалом. Артистка загнула ніжку, вражаючи виглядом.

"Які екстремальні види спорту пробувала або мрієш?",- запитав ще один фанат.

"Стрибала з парашутом. Хочу ще", - написала Анна.

Нагадаємо, Женя зі "Сватів" показала закулісся нового сезону з Добронравовим та іншими

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Сватів" Кошмал розговорилася про прем'єру нового сезону

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" засвітилася на паркеті "Танців з зірками", Шоптенко не стримала нетерпіння



