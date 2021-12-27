Актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в культовом сериале "Сваты", показала свою фигуру, оставшись в одном белье.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал является успешной украинской актрисой, которая прославилась благодаря телесериалу "Сваты". Недавно вышел последний сезон проекта, который выпустили после длительной паузы. Анна, как и другие любимые актеры украинцев, снялась в "Сватах". Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Анна решила поговорить с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - предложила Кошмал.

"В чем секрет вашей стройной фигуры?", - написал один из фанатов.

"Как всегда, веганство и йога", - написала Анна в ответ.

Также звезда добавила снимок, на котором стояла в белье перед зеркалом. Артистка загнула ножку, впечатляя видом.

"Какие экстремальные виды спорта пробовала или мечтаешь?", - спросил еще один фанат.

"Прыгала с парашютом. Хочу еще", - написала Анна.

Напомним, Женя из "Сватов" показала закулисье нового сезона с Добронравовым и другими

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