Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал является успешной украинской актрисой, которая прославилась благодаря телесериалу "Сваты". Недавно вышел последний сезон проекта, который выпустили после длительной паузы. Анна, как и другие любимые актеры украинцев, снялась в "Сватах". Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Анна решила поговорить с фанатами.
"Задайте мне вопрос", - предложила Кошмал.
"В чем секрет вашей стройной фигуры?", - написал один из фанатов.
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"Как всегда, веганство и йога", - написала Анна в ответ.
Также звезда добавила снимок, на котором стояла в белье перед зеркалом. Артистка загнула ножку, впечатляя видом.
"Какие экстремальные виды спорта пробовала или мечтаешь?", - спросил еще один фанат.
"Прыгала с парашютом. Хочу еще", - написала Анна.
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