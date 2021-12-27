Артисти порадували шанувальників спекотним відео, яке розмістили в Instagram, пише Politeka.net.
Раніше стало відомо, що колишня підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі вирішила записати спільну пісню з інді-поп групою KADNAY, в якій разом з Каднаєм співає син креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Олени Коляденко і шоумена Дмитра Коляденка, Пилип.
Артисти випустили пісню під назвою Monster. Цю композицію вони виконали наживо на»Вечорі прем'єр з Катею Осадчою". На сцені Дмитро Кадней вступав в сміливому образі без сорочки, з намистом і в чорних штанях з бахромою. Ліда Лі танцювала поруч В коротких шортах, топі і незвичайних штанинах, натягнутих знизу до стегна.
"Ну як вам друзі? Розкачали живим виступом?", - підписав кадри Каднай.
"Було яскраво!", - відзначилася в коментарях Ліда Лі.
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Шанувальники артистів тут же відреагували.
"Супер! Бомба! Вогонь", "Пісня гармата", "було гаряче, ніби поруч Сонце", "смакота", - пишуть люди.
Нагадаємо, Діма Каднай в штанях з бахромою влаштував Гарячі Танці з Лідою Лі.
Як повідомляла Politeka, Ліда Лі і Каднай зблизилися після "Танців з зірками", інтрига розкрита.
Також Politeka писала, що Каднай і Ліда Лі після "Танців з зірками" здивували новинами, засвітившись разом.