Дмитрий Каднай и Лида Ли продемонстрировали, чему научились на «Танцях з зірками», во время эффектного живого выступления с совместной песней.

Артисты порадовали поклонников жарким видео, которое разместили в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Ранее стало известно, что бывшая подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли решила записать совместную песню с инди-поп группой KADNAY, в которой вместе с Каднаем поет сын креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко, Филипп.

Артисты выпустили песню под названием Monster. Эту композицию они исполнили вживую на «Вечорі прем'єр з Катєю Осадчою». На сцене Дмитрий Кадней віступал в смелом образе без рубашки, с бусами и в черных штанах с бахромой. Лида Ли танцевала рядом в коротких шортах, топе и необычных штанинах, натянутых снизу до бедра.

«Ну как вам друзья? Раскачали живым выступлением?», - подписал кадры Каднай.

«Было ярко!», - отметилась в комментариях Лида Ли.

Поклонники артистов тут же отреагировали.

«Супер! Бомба! Вогонь», «Песня пушка», «Было горячо, будто рядом Солнце», «Вкуснятина», - пишут люди.

Напомним, Дима Каднай в штанах с бахромой устроил горячие танцы с Лидой Ли.

Как сообщала Politeka, Лида Ли и Каднай сблизились после "Танців з зірками", интрига раскрыта.

Также Politeka писала, что Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе.