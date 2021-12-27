Артисты порадовали поклонников жарким видео, которое разместили в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Ранее стало известно, что бывшая подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли решила записать совместную песню с инди-поп группой KADNAY, в которой вместе с Каднаем поет сын креативного продюсера шоу «Танці з зірками» Елены Коляденко и шоумена Дмитрия Коляденко, Филипп.
Артисты выпустили песню под названием Monster. Эту композицию они исполнили вживую на «Вечорі прем'єр з Катєю Осадчою». На сцене Дмитрий Кадней віступал в смелом образе без рубашки, с бусами и в черных штанах с бахромой. Лида Ли танцевала рядом в коротких шортах, топе и необычных штанинах, натянутых снизу до бедра.
«Ну как вам друзья? Раскачали живым выступлением?», - подписал кадры Каднай.
«Было ярко!», - отметилась в комментариях Лида Ли.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Виктор Павлик после ссоры с молодой женой отправился на праздник без нее: "Это вечеринка!"
Ушел из жизни знаменитый музыкант, родные сообщили о трагедии: «Он был абсолютной легендой»
Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."
Артистам "Квартал 95" объяснили в Сети, почему больше не хотят их видеть: "Без обид, ребятки"
Поклонники артистов тут же отреагировали.
«Супер! Бомба! Вогонь», «Песня пушка», «Было горячо, будто рядом Солнце», «Вкуснятина», - пишут люди.
Напомним, Дима Каднай в штанах с бахромой устроил горячие танцы с Лидой Ли.
Как сообщала Politeka, Лида Ли и Каднай сблизились после "Танців з зірками", интрига раскрыта.
Также Politeka писала, что Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе.