Катерина Репяхова після серйозної сварки зі своїм чоловіком, відомим співаком Віктором Павликом, зізналася, що хоче присвятити наступний рік прощенню.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Репяхова розповіла, що планує робити в новому році.

"У цьому сенс нового року-отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є", - багатозначно написала Репяхова.

Вона також поділилася знімком зі своєї святкової фотосесії. На ньому Катерина позувала в шовковій рожевій сукні з глибоким декольте. Образ дівчини вийшов дуже ніжним і жіночним.

Відзначимо, що останнім часом справи в сім'ї Павлика йшли не дуже добре. На тлі публічних розбірок з колишньою дружиною співака Репяхова поскаржилася на те, що чоловік залишив її одну в її «війні». Після цього вона заявила, що не знає, чи зможуть вони зберегти свої стосунки.

Однак, нещодавно пара помирилася. За запевненнями Реп'яхової, після цих подій їхня сім'я стала тільки міцнішою.

Нагадаємо, Віктор Павлик після сварки з молодою дружиною відправився на свято без неї.

Як повідомляла Politeka, Дружина Віктора Павлика після сварки з чоловіком показала своє щастя.

Також Politeka писала, що Віктор Павлик дістав з кишені сюрприз, збентеживши молоду дружину.