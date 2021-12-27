Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Репяхова розповіла, що планує робити в новому році.
"У цьому сенс нового року-отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є", - багатозначно написала Репяхова.
Вона також поділилася знімком зі своєї святкової фотосесії. На ньому Катерина позувала в шовковій рожевій сукні з глибоким декольте. Образ дівчини вийшов дуже ніжним і жіночним.
Відзначимо, що останнім часом справи в сім'ї Павлика йшли не дуже добре. На тлі публічних розбірок з колишньою дружиною співака Репяхова поскаржилася на те, що чоловік залишив її одну в її «війні». Після цього вона заявила, що не знає, чи зможуть вони зберегти свої стосунки.
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Однак, нещодавно пара помирилася. За запевненнями Реп'яхової, після цих подій їхня сім'я стала тільки міцнішою.
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