Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Репяхова рассказала, что планирует делать в новом году.
«В этом смысл нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть», - многозначительно написала Репяхова.
Она также поделилась снимком со своей праздничной фотосессии. На нем Екатерина позировала в шелковом розовом платье с глубоким декольте. Образ девушки получился очень нежным и женственным.
Отметим, что в последнее время дела в семье Павлика шли не слишком хорошо. На фоне публичных разборок с бывшей женой певца Репяхова пожаловалась на то, что муж оставил ее одну в ее «войне». После этого она заявила, что не знает, смогут ли они сохранить свои отношения.
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Однако, недавно пара помирилась. По заверениям Репяховой, после этих событий их семья стала только крепче.
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