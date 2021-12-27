Екатерина Репяхова после серьезной ссоры со своим мужем, известным певцом Виктором Павликом, призналась, что хочет посвятить следующий год прощению.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Репяхова рассказала, что планирует делать в новом году.

«В этом смысл нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть», - многозначительно написала Репяхова.

Она также поделилась снимком со своей праздничной фотосессии. На нем Екатерина позировала в шелковом розовом платье с глубоким декольте. Образ девушки получился очень нежным и женственным.

Отметим, что в последнее время дела в семье Павлика шли не слишком хорошо. На фоне публичных разборок с бывшей женой певца Репяхова пожаловалась на то, что муж оставил ее одну в ее «войне». После этого она заявила, что не знает, смогут ли они сохранить свои отношения.

Однако, недавно пара помирилась. По заверениям Репяховой, после этих событий их семья стала только крепче.

Напомним, Виктор Павлик после ссоры с молодой женой отправился на праздник без нее.

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