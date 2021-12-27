Як пише Politeka.net, ефектним кадром артист поділився з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
Козловський став популярний в Україні завдяки своїм пісням, проте зараз артист відомий не тільки як співак. Так, він разом з Олею Цибульською веде одну з передач на музичному каналі. У новому пості Козловський вирішив привітати канал з його круглою датою-двадцятиріччям.
З цієї нагоди співак не міг не одягнутися. На знімку він позував в ефектному костюмі яскраво-синього відтінку. У його нагрудній кишені красувався хустку як у справжнього джентльмена, а від гудзиків до нього тягнувся ланцюжок. Бешкетну нотку образу надали білі кросівки співака.
На фото Козловський позував у коридорі телеканалу, широко розставивши руки і ноги. На обличчі артиста грала посмішка.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Син Григорія Чапкіса живе в затишному будинку в США, як він виглядає зсередини: "Камін, велика плазма та..."
Віктор Павлік після сварки з молодою дружиною відправився на свято без неї: "Це вечірка!"
"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
Обірвалося життя знаменитого співака: серце зупинилося в середині концерту
"Коханий музичний канал! Ти став таким рідним. З 20-річчям! Тільки вперед!",- написав у підписі Козловський.
Українці в коментарях до публікації залишили повідомлення з сердечками.
Нагадаємо, Віталій Козловський після різкої зміни стилю вразив українок.
Як повідомляла Politeka, Віталія Козловського перестали впізнавати після радикальної зміни іміджу.
Також Politeka писала, що Козловський здивував зовнішністю після кардинальної зміни іміджу.