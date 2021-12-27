Популярний український співак Віталій Козловський показав на новому фото свій життєрадісний образ, який підібрав з нагоди особливого свята.

Як пише Politeka.net, ефектним кадром артист поділився з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Козловський став популярний в Україні завдяки своїм пісням, проте зараз артист відомий не тільки як співак. Так, він разом з Олею Цибульською веде одну з передач на музичному каналі. У новому пості Козловський вирішив привітати канал з його круглою датою-двадцятиріччям.

З цієї нагоди співак не міг не одягнутися. На знімку він позував в ефектному костюмі яскраво-синього відтінку. У його нагрудній кишені красувався хустку як у справжнього джентльмена, а від гудзиків до нього тягнувся ланцюжок. Бешкетну нотку образу надали білі кросівки співака.

На фото Козловський позував у коридорі телеканалу, широко розставивши руки і ноги. На обличчі артиста грала посмішка.

"Коханий музичний канал! Ти став таким рідним. З 20-річчям! Тільки вперед!",- написав у підписі Козловський.

Українці в коментарях до публікації залишили повідомлення з сердечками.

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