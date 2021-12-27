Популярный украинский певец Виталий Козловский показал на новом фото свой жизнерадостный образ, который подобрал по случаю особенного праздника.

Как пишет Politeka.net, эффектным кадром артист поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм.

Козловский стал популярен в Украине благодаря своим песням, однако сейчас артист известен не только как певец. Так, он вместе с Олей Цибульской ведет одну из передач на музыкальном канале. В новом посте Козловский решил поздравить канал с его круглой датой – двадцатилетием.

По этому случаю певец не мог не приодеться. На снимке он позировал в эффектном костюме ярко-синего оттенка. В его нагрудном кармане красовался платок как у настоящего джентльмена, а от пуговиц к нему тянулась цепочка. Озорную нотку образу придали белые кроссовки певца.

На фото Козловский позировал в коридоре телеканала, широко расставив руки и ноги. На лице артиста играла улыбка.

«Любимый музыкальный канал! Ты стал таким родным. С 20-летием! Только вперед!», - написал в подписи Козловский.

Украинцы в комментариях к публикации оставили сообщения с сердечками.

Напомним, Виталий Козловский после резкой смены стиля впечатлил украинок.

Как сообщала Politeka, Виталия Козловского перестали узнавать после радикальной смены имиджа.

Также Politeka писала, что Козловский удивил внешностью после кардинальной смены имиджа.