Как пишет Politeka.net, эффектным кадром артист поделился с поклонниками на своей странице в Инстаграм.
Козловский стал популярен в Украине благодаря своим песням, однако сейчас артист известен не только как певец. Так, он вместе с Олей Цибульской ведет одну из передач на музыкальном канале. В новом посте Козловский решил поздравить канал с его круглой датой – двадцатилетием.
По этому случаю певец не мог не приодеться. На снимке он позировал в эффектном костюме ярко-синего оттенка. В его нагрудном кармане красовался платок как у настоящего джентльмена, а от пуговиц к нему тянулась цепочка. Озорную нотку образу придали белые кроссовки певца.
На фото Козловский позировал в коридоре телеканала, широко расставив руки и ноги. На лице артиста играла улыбка.
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«Любимый музыкальный канал! Ты стал таким родным. С 20-летием! Только вперед!», - написал в подписи Козловский.
Украинцы в комментариях к публикации оставили сообщения с сердечками.
Напомним, Виталий Козловский после резкой смены стиля впечатлил украинок.
Как сообщала Politeka, Виталия Козловского перестали узнавать после радикальной смены имиджа.
Также Politeka писала, что Козловский удивил внешностью после кардинальной смены имиджа.