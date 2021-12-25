Певец Виталий Козловский рассказал о том, как его не узнали после смены имиджа на входе на радиостанцию.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является популярным артистом из Украины. Сейчас певец ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Олей Цибульской. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новых сторис Козловский сидел на радиостанции, будучи в куртке и бейсболке. Как можно заметить, артист сменил имидж - сбрил усы и бороду.

"Пришел на радио, а охранники, которые всегда встречают с улыбкой, сидят с квадратными глазами и не понимают, кто этот незнакомец", - написал Виталийй на сторис.

"Я захожу такой и мы говорим: "Мы на эфир". И на нас смотрят. Представляешь?", - сказал Виталий в видео.

До этого Козловский снял еще один сторис, находясь на радиосстанции.

"Где борода с усами?". Главный вопрос сегодня", - написал артист, цитируя вопрос радиоведущей.

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