Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является популярным артистом из Украины. Сейчас певец ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Олей Цибульской. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.
На новых сторис Козловский сидел на радиостанции, будучи в куртке и бейсболке. Как можно заметить, артист сменил имидж - сбрил усы и бороду.
"Пришел на радио, а охранники, которые всегда встречают с улыбкой, сидят с квадратными глазами и не понимают, кто этот незнакомец", - написал Виталийй на сторис.
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"Я захожу такой и мы говорим: "Мы на эфир". И на нас смотрят. Представляешь?", - сказал Виталий в видео.
До этого Козловский снял еще один сторис, находясь на радиосстанции.
"Где борода с усами?". Главный вопрос сегодня", - написал артист, цитируя вопрос радиоведущей.
Напомним, 36-летний Козловский сбрил растительность и сильно изменился, как он теперь выглядит
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