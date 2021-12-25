Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является популярным артистом из Украины. Сейчас певец ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Олей Цибульской. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новых сторис Козловский сидел на радиостанции, будучи в куртке и бейсболке. Как можно заметить, артист сменил имидж - сбрил усы и бороду.

"Пришел на радио, а охранники, которые всегда встречают с улыбкой, сидят с квадратными глазами и не понимают, кто этот незнакомец", - написал Виталийй на сторис.

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"Я захожу такой и мы говорим: "Мы на эфир". И на нас смотрят. Представляешь?", - сказал Виталий в видео.

До этого Козловский снял еще один сторис, находясь на радиосстанции.

"Где борода с усами?". Главный вопрос сегодня", - написал артист, цитируя вопрос радиоведущей.

Напомним, 36-летний Козловский сбрил растительность и сильно изменился, как он теперь выглядит

А еще Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская показала, как шутит с Козловским во время съемок

Также Politeka сообщала, что Козловского заподозрили в хирургическом вмешательстве, певец решил не молчать