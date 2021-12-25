Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является популярным исполнителем из Украины. Также певец ведет одну из музыкальных программ вместе с кумой Дзидзьо Олей Цибульской. Недавно Виталий решил кардинально сменить стиль, убрав растительность на лице. После этого, как сказал сам Козловский, охранники на радиостанции перестали его узнать. Не забывает артист и об соцсети Инстаграм, где делится с подписчиками самым интересным.
На новом фото Виталий был в красной толстовке. Звезда позировал возле новогодней елки, накинув капюшон. Видно, что усы и борода начала отрастать у Козловского, но до прежнего уровня еще далеко. На видео артист дорисовал себе шапку, а на последних кадрах показал свою красотку-елку.
Фолловеры поставили сотни лайков и написали комментарии:
"С Рождеством", "Ой, ну прям красавчик же!", "Супер! Виталий,Вам так круто без бороды...С праздником Вас!", "На втором фото - милый", "Красавец", "С бородой получшее намного".
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Напомним, артиста Виталия Козловского не смогли узнать после сильной смены образа
А еще Politeka писала, что 36-летний Козловский сбрил бороду и стал сильно моложе, как он теперь выглядит
Также Politeka сообщала, что Козловского подозревают в изминении во внешности при помощи хирургов, певец решил не молчать