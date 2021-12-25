Певец Виталий Козловский, который недавно сменил имидж, показался у новогодней елки и обратился к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является популярным исполнителем из Украины. Также певец ведет одну из музыкальных программ вместе с кумой Дзидзьо Олей Цибульской. Недавно Виталий решил кардинально сменить стиль, убрав растительность на лице. После этого, как сказал сам Козловский, охранники на радиостанции перестали его узнать. Не забывает артист и об соцсети Инстаграм, где делится с подписчиками самым интересным.

На новом фото Виталий был в красной толстовке. Звезда позировал возле новогодней елки, накинув капюшон. Видно, что усы и борода начала отрастать у Козловского, но до прежнего уровня еще далеко. На видео артист дорисовал себе шапку, а на последних кадрах показал свою красотку-елку.

Фолловеры поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С Рождеством", "Ой, ну прям красавчик же!", "Супер! Виталий,Вам так круто без бороды...С праздником Вас!", "На втором фото - милый", "Красавец", "С бородой получшее намного".

Напомним, артиста Виталия Козловского не смогли узнать после сильной смены образа

А еще Politeka писала, что 36-летний Козловский сбрил бороду и стал сильно моложе, как он теперь выглядит

Также Politeka сообщала, что Козловского подозревают в изминении во внешности при помощи хирургов, певец решил не молчать



