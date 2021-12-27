23-річна дружина Романа Сасанчина Іванна готується подарувати коханому первістка. У своєму Instagram дівчина детально розповідає, як проходять її дні перед пологами, пише Politeka.net.
За прогнозом лікаря, народити Іванна Сасанчин має ще в цьому році. Дівчина розповіла, що її самопочуття несподівано погіршилось, тому вона навіть не з’являлася в Сторіс, а її фолловери почали думати, що дівчина вже народила. Виявилося, що справа в іншому.
Іванну спитали про її самомпочуття і дівчина відверто про все розповіла.
«Жахливо! Я вже вижата, як лимончик. Спати не можу. Вечором кожних 15 хвилин були схватки такі болючі, що хотілось пропасти, ми думали вже швидку викликати! Але зписались з лікаркою, вона сказала, що це передвісники. Боюсь уявити, які справжні будуть», - розповіла дружина Романа Сасанчина.
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