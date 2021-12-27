23-летняя жена Романа Сасанчина Иванна готовится подарить любимому первенца. В своем Instagram девушка подробно рассказывает, как проходят ее дни перед родами, пишет Politeka.net.

По прогнозу врача, родить Иванна Сасанчин должна еще в этом году. Девушка рассказала, что ее самочувствие неожиданно ухудшилось, поэтому она даже не появлялась в Сторис, а ее фолловеры начали думать, что девушка уже родила. Оказалось, что дело в другом.

Иванну спросили о ее самоощущении и девушка откровенно обо всем рассказала.

"Ужасно! Я уже выжата, как лимончик. Спать не могу. Вечером каждые 15 минут были схватки такие болезненные, что хотелось пропасть, мы думали уже скорую вызвать! Но с врачихой она сказала, что это предвестники. Боюсь представить, какие настоящие будут", - рассказала жена Романа Сасанчина.

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