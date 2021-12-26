Як пише Politeka.net, 23-річна дружина 19-річного переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться подробицями свого життя.

В нових сторіс дівчина показала, як зранку ніжиться в ліжку з коханим.

Схоже, що фолловери Іванни Сасанчин активно цікавляться тим, чи вона ще не народила, бо дівчина вирішила уточнити цей момент.

«Пузь ще на місці. Повірте, я одразу вам розповім, як тільки жителька з’їде в нове житло», - зазначила Іванна.

Також дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу.Діти" Романа Сасанчина розповіла, що напередодні вони сходили в церкву на сповідь. Те ж саме вона подарила зробити всім, хто хоче віднайти гармонію і спокій перед новим роком.

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