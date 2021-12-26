Як пише Politeka.net, 23-річна дружина 19-річного переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться подробицями свого життя.
В нових сторіс дівчина показала, як зранку ніжиться в ліжку з коханим.
Схоже, що фолловери Іванни Сасанчин активно цікавляться тим, чи вона ще не народила, бо дівчина вирішила уточнити цей момент.
«Пузь ще на місці. Повірте, я одразу вам розповім, як тільки жителька з’їде в нове житло», - зазначила Іванна.
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Також дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу.Діти" Романа Сасанчина розповіла, що напередодні вони сходили в церкву на сповідь. Те ж саме вона подарила зробити всім, хто хоче віднайти гармонію і спокій перед новим роком.
Рaніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин під хіт Винника показав рідкісні кадри з сестрою: "Шукає свого "вовка".
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