Вагітна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу.Діти" Романа Сасанчина Іванка розповіла шанувальникам, що невдовзі народить дівчинку і зізналася, що боїться за дитину.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка розповідала про свою вагітність. Цього разу, дівчина оголосила шанувальникам, що, за прогнозами лікарів, невдовзі народить.

"До зустрічі з малюткою лічені години! Вчора на огляді сказали, що процес вже пішов", - розповіла Іванка.

Також дівчина зауважила, що вона ще вдома і готується до поїздки в пологовий.

"Я ще вдома. Маю ще багато справ на сьогодні: перескладати речі в пологовий, поїсти улюбленої їжі, зробити фото, закинути пост, забрати посилку і ще на завтра трішки. Тоді вже я буду спокійно їхати в пологовий та народжувати", - розповідає дівчина.

Іванка зазначила, що вона більше боїться за дитину, щоб вона впоралася із пологами, а також розповіла, що вже навіть побачила обличчя дочки на УЗД.

"Вона вчора на УЗД показала своє обличчя. Я коли побачила ті щочки, губки, носик)) Я закохалась безмежно))", - каже дружина Сасанчина.

Нагадаємо, що в Романа Сасанчина та Іванки буде дівчинка.

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