Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина поскаржилася на поганий стан перед пологами.

23-річна дружина Романа Сасанчина, Іванна, повинна скоро народити первістка, пише Politeka.net. У своєму Instagram дівчина розповідає, як готується стати мамою і про своє самопочуття.

В одних з нових сторіс Іванна поскаржилася на стан перед пологами.

"Сьогодні з самого ранку нудить. Було у вас таке перед пологами?",- написала дружина Романа Сасанчина.

"Жахливо нудить, в животі дивні відчуття і мене дратує все, що навколо мене", - поділилася Іванна.

Зірка Мережі зізналася, що багато хто думає, мовляв вона приховує, що народила і тому не з'являється в сторіс. Однак Іванна зізналася, що ці дні погано себе почуває.

"У мене підвищена емоційність. Роман дуже мучиться зі мною. А я сама не розумію, що зі мною, що я хочу, що робиться навколо, і ще почуття ніби я в тумані", - зізналася дівчина.

За словами дружини співака, вона не може себе контролювати, і поділилася, що тепер буде дивитися на інших вагітних зі співчуттям, адже це справжня мука, хоча у всіх індивідуально.

"Здається, все так мило, а насправді це мука", - написала вона.

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