23-річна дружина Романа Сасанчина, Іванна, повинна скоро народити первістка, пише Politeka.net. У своєму Instagram дівчина розповідає, як готується стати мамою і про своє самопочуття.
В одних з нових сторіс Іванна поскаржилася на стан перед пологами.
"Сьогодні з самого ранку нудить. Було у вас таке перед пологами?",- написала дружина Романа Сасанчина.
"Жахливо нудить, в животі дивні відчуття і мене дратує все, що навколо мене", - поділилася Іванна.
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Зірка Мережі зізналася, що багато хто думає, мовляв вона приховує, що народила і тому не з'являється в сторіс. Однак Іванна зізналася, що ці дні погано себе почуває.
"У мене підвищена емоційність. Роман дуже мучиться зі мною. А я сама не розумію, що зі мною, що я хочу, що робиться навколо, і ще почуття ніби я в тумані", - зізналася дівчина.
За словами дружини співака, вона не може себе контролювати, і поділилася, що тепер буде дивитися на інших вагітних зі співчуттям, адже це справжня мука, хоча у всіх індивідуально.
"Здається, все так мило, а насправді це мука", - написала вона.
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