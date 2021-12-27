Як пише Politeka.net, шеф-кухар показав у сторіз, як проводить вільний час.
Так, на початку вечора Хіменес-Браво зустрівся в одному з київських ресторанів зі своїми друзями.
"Добре, коли за келихом просекко можна поговорити про все. За одним хорошим келихом просекко, з крутою їжею говоримо про найнеймовірніші дружні почуття. Цінуйте друзів!", - звернувся до українців Ектор, демонструючи своє застілля.
А після цього шеф-кухар вирушив до своєї найдорожчої людини-мами, яка нещодавно прилетіла до Києва з Колумбії.
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"А на вечір нас з мамою чекали шикарні плани!", - похвалитися Хіменес-Браво.
Пізніше він розкрив, що вони вирушили в театр на балетну виставу, в якому виступала Катерина Кухар.
"Як же тут красиво", - підписав кадри Ектор, демонструючи шанувальникам інтер'єр театрального залу, в якому вони сиділи.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" підкотив до відомої блогерки, насмішивши українців.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво несподівано звернувся до українців, покотивши до Харкова.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво напередодні 50-річчя приголомшив заявою: "У мене буде дитина".