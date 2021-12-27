Відомий ресторатор і суддя проекту «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво після посиденьок з друзями відправився проводити вечір в компанії важливої людини.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар показав у сторіз, як проводить вільний час.

Так, на початку вечора Хіменес-Браво зустрівся в одному з київських ресторанів зі своїми друзями.

"Добре, коли за келихом просекко можна поговорити про все. За одним хорошим келихом просекко, з крутою їжею говоримо про найнеймовірніші дружні почуття. Цінуйте друзів!", - звернувся до українців Ектор, демонструючи своє застілля.

А після цього шеф-кухар вирушив до своєї найдорожчої людини-мами, яка нещодавно прилетіла до Києва з Колумбії.

"А на вечір нас з мамою чекали шикарні плани!", - похвалитися Хіменес-Браво.

Пізніше він розкрив, що вони вирушили в театр на балетну виставу, в якому виступала Катерина Кухар.

"Як же тут красиво", - підписав кадри Ектор, демонструючи шанувальникам інтер'єр театрального залу, в якому вони сиділи.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" підкотив до відомої блогерки, насмішивши українців.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво несподівано звернувся до українців, покотивши до Харкова.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво напередодні 50-річчя приголомшив заявою: "У мене буде дитина".