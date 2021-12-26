Ресторатор и звезда шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как умеет знакомиться с девушками, насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным ресторатором в Украине и Канаде, а также судит шоу "Мастер Шеф". Звезда также ведет активно социальные сети, где рассказывает о себе и записывает смешные видео.

На новом видео в ТикТок Эктор показал, как знакомится с девушкой-популярным тиктокером Кубик Ромбик.

"Будь ты конфеткой, я бы тебя сьел", - сказал Эктор.

"А я конфетка. Потому что когда конфета падает на пол и тогда к ней все липнет, и ко мне тоже все липнет", - ответила девушка, после чего Эктор сбежал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это участник оправдывается перед судьями", "Эктор - лучший пикапер", "Она с Украины", "Блин, ну она же крутая", "Ты мой любимый певец и тиктокер".

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