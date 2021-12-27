Известный ресторатор и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво после посиделок с друзьями отправился проводить вечер в компании важного человека.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар показал в Сториз, как проводит свободное время.

Так, в начале вечера Хименес-Браво встретился в одном из киевских ресторанов со своими друзьями.

«Хорошо, когда за бокалом просекко можно поговорить обо всем. За одним хорошим бокалом просекко, с крутой едой говорим о самых невероятных дружеских чувствах. Цените друзей!», - обратился к украинцам Эктор, демонстрируя свое застолье.

А после этого шеф-повар отправился к своему самому дорогому человеку – маме, которая недавно прилетела в Киев из Колумбии.

«А на вечер нас с мамой ждали шикарные планы!», - похвастался Хименес-Браво.

Позже он раскрыл, что они отправились в театр на балетное представление, в котором выступала Екатерина Кухар.

«Как же здесь красиво», - подписал кадры Эктор, демонстрируя поклонникам интерьер театрального зала, в котором они сидели.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" подкатил к известной блогерше, насмешив украинцев.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво неожиданно обратился к украинцам, укатив в Харьков.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво в преддверии 50-летия огорошил заявлением: «У меня будет ребенок».