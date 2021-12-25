Как сообщает Politeka.net, в этот один из самых больших религиозных праздников люди делятся друг с другом светлыми эмоциями и поздравлениями с лучшими пожеланиями, радуют детишек подарками. Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с этим важным праздником из Харькова.
"С Католическим Рождеством. Поздравляйте родных и близких. Пусть в вашем доме всегда царит мир и любовь. Уже приготовили кутю? Классическую или с другим вкусом?", - написал он под снимками в Instagram.
Эктор опубликовал счастливый снимок у большой новогодней красавицы – елка украшена большими шарами и яркими фонариками, красиво запакованные коробки с подарками лежат рядом, ожидая своих адресатов.
Хименес-Браво стоит рядом в черном кителе, на его губах лучезарная улыбка.
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Поклонники тут же принялись поздравлять Эктора Хименеса-Браво, а также восхитились теплым снимком: "С рождеством вас всего, всего самого наилучшего вам", "Шикарная ёлка, а вы - это не обсуждается,с наступающими вас и вашу семью с праздниками".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пожаловался на сильную усталость, еле открывая глаза.
Как Politeka сообщала, что Хименес-Браво в элегантном костюме тройке поделился счастливым событием в жизни.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» признался, как чувствовал себя после переезд.