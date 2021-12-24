Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво огорошил заявлением о ребенке и заговорил о вылете из Украины.

Как сообщает Politeka.net, известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который активно ведет свой блог в Instagram, в преддверии 50-летнего юбилея огорошил фанатов признанием.

В своих сторис шеф-повар опубликовал картину с загадочной надписью: "У меня будет ребенок". Надо сказать, что этот пост вызывает много вопросов, учитывая, что в своем возрасте шоумен не женат и ничего не известно о наличии у него детей.

Однако, как оказалось, эта сторис – такой себе интригующий анонс к новому посту Эктора в Instagram, в котором он рассказал о случаях, когда девушки говорили ему, что беременны.

Отметим, что недавно в интервью Кате Осадчей Хименес-Браво ответил на подозрения в его нетрадиционной ориентации. Так, по словам ресторатора людям не стоит лезть в чужую кровать. А по поводу детей и семьи он отметил, что всему свое время. "Настанет момент, когда я почувствую, что хочу семью, и тогда все это будет", - сказал Эктор.

Напомним, Хименес-Браво примерил образ известного супергероя, удивив кадрами: "Детсад бы лучше сделал".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал украинцам, как правильно ходить в ресторан: "Кто-то узнает себя".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, что его до сих пор удивляет в Украине: "Пожалуйста, объясните".