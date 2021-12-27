Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька нагадала про важливу дату у своїй кар'єрі і зізналася, що її надихає у творчості.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася в Instagram атмосферним постом. В публікації Зарицька згадала про те, який момент в кар'єрі був для неї по-справжньому щасливим.

"2 роки тому світ побачив наш другий альбом NIRVANA, який ми представили в Палаці Спорту. Пам'ятаю як сьогодні, коли я стояла на сцені і не могла оговтатися від щастя. Спасибі, що ви з нами, що ви слухаєте нашу музику і приходьте на наші концерти. Це - найбільше натхнення", - написала Зарицька.

Вона поділилася архівним фото з того самого концерту. На ньому співачка стояла на сцені в ефектному вбранні в підлогу. Кадр вийшов дуже атмосферним.

Зарицька також повідомила, що 25 травня 2022 року KAZKA знову виступить у Палаці Спорту.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Вау, це так суперово що така людина як ви з таким м'яким, чуттєвим голосом. Під деякі ваші пісні Я тренуюся, під деякі плачу, а коли послухаю пару альбомів, то і плакати вже не дуже хочеться", "колись магія не була чужою людям", "з наступаючим", "Супер", - пишуть люди.

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