Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась в Инстаграм атмосферным постом. В публикации Зарицкая вспомнила о том, какой момент в карьере был для нее по-настоящему счастливым.
«2 года назад свет увидел наш второй альбом NIRVANA, который мы представили во Дворце Спорта. Помню как сегодня, когда я стояла на сцене и не могла оправиться от счастья. Спасибо, что вы с нами, что вы слушаете нашу музыку и приходите на наши концерты. Это – самое большое вдохновение», - написала Зарицкая.
Она поделилась архивным фото с того самого концерта. На нем певица стояла на сцене в эффектном наряде в пол. Кадр получился очень атмосферным.
Зарицкая также сообщила, что 25 мая 2022 года KAZKA снова выступит во Дворце Спорта.
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Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Вау, это так суперово что такой человек как вы с таким мягким, чувственным голосом. Под некоторые ваши песни я тренируюсь, под некоторые плачу, а когда послушаю пару альбомов, то и плакать уже не очень хочется», «Когда-то магия не была чужой людям», «С Наступающим», «Супер», - пишут люди.
Напомним, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая показала свои красоты перед зеркалом.
Как сообщала Politeka, партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" Мешков испытал неведомые ему чувства.
Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками».