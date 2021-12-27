Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая напомнила о важной дате в своей карьере и призналась, что ее вдохновляет в творчестве.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась в Инстаграм атмосферным постом. В публикации Зарицкая вспомнила о том, какой момент в карьере был для нее по-настоящему счастливым.

«2 года назад свет увидел наш второй альбом NIRVANA, который мы представили во Дворце Спорта. Помню как сегодня, когда я стояла на сцене и не могла оправиться от счастья. Спасибо, что вы с нами, что вы слушаете нашу музыку и приходите на наши концерты. Это – самое большое вдохновение», - написала Зарицкая.

Она поделилась архивным фото с того самого концерта. На нем певица стояла на сцене в эффектном наряде в пол. Кадр получился очень атмосферным.

Зарицкая также сообщила, что 25 мая 2022 года KAZKA снова выступит во Дворце Спорта.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Вау, это так суперово что такой человек как вы с таким мягким, чувственным голосом. Под некоторые ваши песни я тренируюсь, под некоторые плачу, а когда послушаю пару альбомов, то и плакать уже не очень хочется», «Когда-то магия не была чужой людям», «С Наступающим», «Супер», - пишут люди.

Напомним, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая показала свои красоты перед зеркалом.

Как сообщала Politeka, партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" Мешков испытал неведомые ему чувства.

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками».