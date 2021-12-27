Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, показала себя и рассказала о любимой песни из NIRVANA.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной артисткой из Украины и солисткой группы KAZKA. У группы сейчас три студийных альбома - KARMA, NIRVANA и SVIT. Артистка решила недавно стать участницей шоу "Танці з зірками", где была в паре с Юрием Мешковым. Пара заняла пятое место по итогу сезона. За проект Зарицкой удалось потерять более 20 кг. Не забывает Александра и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым необычным.

Звезда на новых сторис решила задать вопрос фанатам, какую песню из альбома NIRVANA больше всего полюбили.

"Какая любимая песня из альбома NIRVANA?", - написала Александра.

"Однозначно "Мало", - написал фанат.

В ответ Зарицкая показала себя перед зеркалом, снимая на телефон и включила эту самую песню. Красотка подпевала, впечатляя видом.

"Не тяжело догадаться, какая моя любимая", - намекнула на совпадение вкусов с фанатом Александра.

Напомним, Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками»

А еще Politeka писала, что скинувшая 20 кг Зарицкая из KAZKA покорила видом в платье с открытыми плечами

Также Politeka рассказывала, что певец, за которого "хотела замуж" Тина Кароль засмотрелся на похудевшую Зарицкую



