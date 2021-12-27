Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной артисткой из Украины и солисткой группы KAZKA. У группы сейчас три студийных альбома - KARMA, NIRVANA и SVIT. Артистка решила недавно стать участницей шоу "Танці з зірками", где была в паре с Юрием Мешковым. Пара заняла пятое место по итогу сезона. За проект Зарицкой удалось потерять более 20 кг. Не забывает Александра и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым необычным.
Звезда на новых сторис решила задать вопрос фанатам, какую песню из альбома NIRVANA больше всего полюбили.
"Какая любимая песня из альбома NIRVANA?", - написала Александра.
"Однозначно "Мало", - написал фанат.
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В ответ Зарицкая показала себя перед зеркалом, снимая на телефон и включила эту самую песню. Красотка подпевала, впечатляя видом.
"Не тяжело догадаться, какая моя любимая", - намекнула на совпадение вкусов с фанатом Александра.
Напомним, Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками»
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