Дружина 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина напередодні пологів показала свого чоловіка з коляскою.

Як пише Politeka.net, 23-річна Іванна Сасанчин поділилася в своєму Instagram новими домашніми кадрами напередодні поповнення в їхній родині.

Так, пара вирішила показати, як проводить час в очікуванні появи на світ своєї маленької донечки. На кадрах, які знімала Іванна, можна побачити, як Сасанчин обіцяє, що буде татом з "найкрутішою коляскою і найкрутішою дитиною".

"І ти там будеш татусь найкрутіший?", - запитала за кадром дівчина.

Іванна показала, як юний співак качає порожню коляску на тлі ялинки.

"Цей вже не може дочекатися! Він вже хоче ходити з цією колясочкою", - розсміялася дівчина.

У відповідь Сасанчин помітив, що вже зараз тренується.

"Чого знімаєш мене? Я тренуюся, як я повинен гуляти з нею", - заявив співак.

Відзначимо, що пара чекає появи на світ своєї дитини з дня на день. Так, лікарі обіцяли Іванні, що вона повинна народити ще до кінця року.

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