Как пишет Politeka.net 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети" Романа Сасанчина Иванна активно ведет свою страницу в Instagram, где делится подробностями своей жизни.

В новых сторис девушка показала, как утром нежится в постели с любимым.

Похоже, что фолловеры Иванны Сасанчин активно интересуются тем, она еще не родила, потому что девушка решила уточнить этот момент.

«Пузь еще на месте. Поверьте, я сразу вам расскажу, как только жительница съедет в новое жилье», - отметила Иванна.

Также жена победителя "Голоса страны" и "Голос.Дети" Романа Сасанчина рассказала, что накануне они сходили в церковь на исповедь. То же самое она подарила сделать всем, кто хочет обрести гармонию и спокойствие перед новым годом.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Сасанчин под хит Винника показал редкие кадры с сестрой: "Ищет своего "волка".

Напомним, что "потихоньку с ума сходит": победитель "Голоса страны" Сасанчин засветил плохое состояние беременной жены.

А еще Politeka сообщала, что жена победителя "Голоса страны" Сасанчина ошарашила радостной вестью: "Я когда увидела те щочки..."