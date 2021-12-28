Жена 19-летнего победителя шоу «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Романа Сасанчина в преддверии родов показала своего мужа с коляской.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя Иванна Сасанчин поделилась в своем Инстаграм новыми домашними кадрами в преддверии пополнения в их семье.

Так, пара решила показать, как проводит время в ожидании появления на свет своей маленькой доченьки. На кадрах, которые снимала Иванна, можно увидеть, как Сасанчин обещает, что будет папой с «самой крутой коляской и самым крутым ребенком».

«И ты там будешь папочка самый крутой?», - спросила за кадром девушка.

Иванна показала, как юный певец качает пустую коляску на фоне елки.

«Этот уже не может дождаться! Он уже хочет ходить с этой колясочкой», - рассмеялась девушка.

В ответ Сасанчин заметил, что уже сейчас тренируется.

«Чего снимаешь меня? Я тренируюсь, как я должен гулять с ней», - заявил певец.

Отметим, что пара ждет появления на свет своего ребенка со дня на день. Так, врачи обещали Иванне, что она должна родить еще до конца года.

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