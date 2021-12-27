Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина пожаловалась на плохое состояние перед родами.

23-летняя жена Романа Сасанчина, Иванна, должна скоро родить первенца, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм девушка рассказывает, как готовится стать мамой и своем самочувствии.

В одних из новых сторис Иванна пожаловалась на состояние перед родами.

"Сегодня с самого утра тошнит. Было у вас такое перед родами?", - написала жена Романа Сасанчина.

"Ужасно тошнит, в животе странные ощущения и меня бесит все, что вокруг меня", - поделилась Иванна.

Звезда Сети призналась, что многие думают, мол она скрывает, что родила и поэтому не появляется в сторис. Однако Иванна призналась, что эти дни плохо себя чувствует.

"У меня повышенная эмоциональность. Роман очень мучается со мной. А я сама не понимаю, что со мной, что я хочу, что делается вокруг, и еще чувство будто я в тумане", - призналась девушка.

По словам жены певца, она не может себя контролировать, и поделилась, что теперь будет смотреть на других беременных с сочувствием, ведь это настоящая мука, хотя у всех индивидуально.

"Кажется все так мило, а на самом деле это мука", - написала она.

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