23-летняя жена Романа Сасанчина, Иванна, должна скоро родить первенца, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм девушка рассказывает, как готовится стать мамой и своем самочувствии.
В одних из новых сторис Иванна пожаловалась на состояние перед родами.
"Сегодня с самого утра тошнит. Было у вас такое перед родами?", - написала жена Романа Сасанчина.
"Ужасно тошнит, в животе странные ощущения и меня бесит все, что вокруг меня", - поделилась Иванна.
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Звезда Сети призналась, что многие думают, мол она скрывает, что родила и поэтому не появляется в сторис. Однако Иванна призналась, что эти дни плохо себя чувствует.
"У меня повышенная эмоциональность. Роман очень мучается со мной. А я сама не понимаю, что со мной, что я хочу, что делается вокруг, и еще чувство будто я в тумане", - призналась девушка.
По словам жены певца, она не может себя контролировать, и поделилась, что теперь будет смотреть на других беременных с сочувствием, ведь это настоящая мука, хотя у всех индивидуально.
"Кажется все так мило, а на самом деле это мука", - написала она.
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