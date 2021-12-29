Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк живе разом з моделлю Дариною Хлистун і виховує маленьку дочку Аріну. Зараз пара не так часто бачиться через роботу, тому рідко показує свої відносини на загальне обощрения в мережі.
Як виняток цього разу Хлистун похвалилася своїм щастя на камеру. Разом з дитиною на руках, Михайлюк помилувався з дружиною і показав, що у них разом все добре. Хоча вони рідко бачаться через роботу, але намагаються повністю весь час присвятити дитині.
Не втримавшись, пара також поцілувалася на камеру і Макс покружляв дружину з дочкою на руках.
Зазначимо, не так давно Макс Михайлюк потрапив в аварію в центрі Києва – під колесами його автомобіля опинився чоловік. Як розповів чоловік, він зупинився на світлофорі і рушив далі тільки тоді, коли загорілося зелене світло. Виявилося, що потерпілий намагався в цей момент перебігти дорогу. Після події чоловік не з'являвся в мережі досить давно, тому шанувальники часто запитували про його відсутність.
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Як відомо, Макс Михайлюк почав зустрічатися з моделлю практично відразу після закінчення проекту «Холостяк». Довгий час пара приховувала своє спілкування і не коментувала їх особисте життя і тільки після вагітності пара почала говорити більш відкрито про свої будні. Досить швидко Хлистун після пологів повернулася до роботи і навіть взяла участь в показі.
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