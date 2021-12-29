Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк живет вместе с моделью Дарьей Хлистун и воспитывает маленькую дочь Арину. Сейчас пара не так часто видится из-за работы, поэтому редко показывает свои отношения на всеобщее обощрения в сети.
В виде исключения в этот раз Хлистун похвасталась своим счастье на камеру. Вместе с ребенком на руках, Михайлюк помиловался с женой и показал, что у них вместе все хорошо. Хотя они редко видятся из-за работы, но стараются полностью все время посвятить ребенку.
Не удержавшись, пара также поцеловалась на камеру и Макс покружил жену с дочерью на руках.
Отметим, не так давно Макс Михайлюк попал в аварию в центре Киева – под колесами его автомобиля оказался человек. Как рассказал мужчина, он остановился на светофоре и двинулся дальше только тогда, когда загорелся зеленый свет. Оказалось, что пострадавший пытался в этот момент перебежать дорогу. После происшествия мужчина не появлялся в сети довольно давно, поэтому поклонники часто спрашивали о его отсутствии.
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Как известно, Макс Михайлюк начал встречаться с моделью практически сразу после окончания проекта «Холостяк». Долгое время пара скрывала свое общение и не комментировала их личную жизнь и только после беременности пара начала говорить более открыто о своих буднях. Довольно быстро Хлистун после родов вернулась к работе и даже приняла участие в показе.
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