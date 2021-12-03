Известная модель, жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун впечатлила роскошным видом в блестящем платье на бретельках и заговорила о своих желаниях.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм девушка трогательно обратилась к поклонникам.

«Знаете, хочу, чтоб все те «хочу», что Вы мне писали на днях, обязательно - сбылись! Каждый, кто мечтает увидеть эти заветные две полоски, в Новом году появились так ярко, как только можно это представить. Все те путешествия с семьей, о которых Вы мечтаете, были самыми яркими и не последними! Многие мамы, писали о Здоровье своих деток, я с Вами! Главное верьте!», - подписала фото Даша Хлистун, отметив, что хочет сделать что-то особенное для кого-то из подписчиков.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Добрая, очень добрая Даша. Невероятно тепло от мысли, что человек красив не только внешне, но и внутри», «Дашенька, ты умничка», «Очень искренняя, настоящая», «Даша, добрая душа», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Хлистун в мини удивила чрезмерной худобой: «Жалко смотреть».

Также Politeka сообщала, что Даша Хлистун засветила бриллиантовые серьги своей дочки: "Пришло время".

А еще Politeka сообщала, что Даша Хлистун удивила видом после возвращения в модельный бизнес.