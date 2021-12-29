Як пише Politeka.net, бізнесмен Андрій Задворний поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, чим зацікавив аудиторію. На кадрах чоловік продемонстрував, як веселиться ввечері на ковзанці, причому цього разу не один.
Справа в тому, що Задворний вирішив провести Щасливий час з дочкою.
Чоловік максимально віддалився від того життя, що вів на «Холостячке» і навіть не хоче коментувати побачене після пост-шоу. Тому Задворний почав вести Instagram, ігноруючи теми про шоу, і роблячи акцент на житті тепер. На канікулах дочки він вирішив максимально приділити їй час.
"Ми з Кірюхою якраз потрапили на фініш «чистки». Поки побудемо вболівальниками, а потім вийдемо на ідеальний лід відразу. А ось катаємося, ух, не встигаю за нею. Чого така швидка?"- пише Задворний.
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Також вона показала, як гуляє зимовим Києвом зі своєю маленькою донькою Кірою.
«У Кіри почалися канікули, кайфуємо разом!) Цей казковий час класно проводити з найулюбленішими, тільки з ними хочеться ділити справжню казку, якою просякнуті ці дні"» - написав Задворний.
На опублікованих знімках бізнесмен і його дочка позували на тлі новорічних міських декорацій. Задворний і Кіра безтурботно дуріли і виглядали щасливими.
Нагадавши, переможець "Холостячки", який кинув Злату, виїхав з Києва, заговоривши про кризу.
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