Переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний після фіналу проекту не став спілкуватися з Огневич, зате почав активно вести соціальні мережі і розповідати про своє життя.

Як пише Politeka.net, бізнесмен Андрій Задворний поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, чим зацікавив аудиторію. На кадрах чоловік продемонстрував, як веселиться ввечері на ковзанці, причому цього разу не один.

Справа в тому, що Задворний вирішив провести Щасливий час з дочкою.

Чоловік максимально віддалився від того життя, що вів на «Холостячке» і навіть не хоче коментувати побачене після пост-шоу. Тому Задворний почав вести Instagram, ігноруючи теми про шоу, і роблячи акцент на житті тепер. На канікулах дочки він вирішив максимально приділити їй час.

"Ми з Кірюхою якраз потрапили на фініш «чистки». Поки побудемо вболівальниками, а потім вийдемо на ідеальний лід відразу. А ось катаємося, ух, не встигаю за нею. Чого така швидка?"- пише Задворний.

Також вона показала, як гуляє зимовим Києвом зі своєю маленькою донькою Кірою.

«У Кіри почалися канікули, кайфуємо разом!) Цей казковий час класно проводити з найулюбленішими, тільки з ними хочеться ділити справжню казку, якою просякнуті ці дні"» - написав Задворний.

На опублікованих знімках бізнесмен і його дочка позували на тлі новорічних міських декорацій. Задворний і Кіра безтурботно дуріли і виглядали щасливими.

Нагадавши, переможець "Холостячки", який кинув Злату, виїхав з Києва, заговоривши про кризу.

Як повідомляла Politeka, Огневич грайливо прилаштувалася до екс-фавориту Тарапате, спантеличивши кадрами "побачення".

Також Politeka писала, що Злата Огневич розсмішила українців, лаконічно підбивши підсумки "Холостячки".