Как передает Politeka.net, Андрей Задворный является известным бизнесменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Андрей Задворный не только дошел до финала, но и стал избранником Златы Огневич на проекте. Однако, через полтора месяца отношений они расстались.

Так, на этот раз победитель "Холостячки" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Задворный показал себя в стильном виде. Под фото он решил заговорить о кризисе.

"Теперь я знаю, что бывают моменты, когда нужно принять, что нет энергии.



В такой момент плохая идея говорить себе «Давай, старайся, делай, не унывай». В такой момент плохая услуга себе - это корить себя.



В такой момент мне нужна перезагрузка, нужно принять себя и своё состояние и дать себе его пройти.



Кризисы проходят, силы восстанавливаются, тут важно помочь себе, а не мешать.



Любимый Харьков, я к тебе, я скучал", — признался Андрей Задворный.

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