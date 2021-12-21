Как передает Politeka.net, Андрей Задворный является известным бизнесменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Андрей Задворный не только дошел до финала, но и стал избранником Златы Огневич на проекте. Однако, через полтора месяца отношений они расстались.
Так, на этот раз победитель "Холостячки" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Задворный показал себя в стильном виде. Под фото он решил заговорить о кризисе.
"Теперь я знаю, что бывают моменты, когда нужно принять, что нет энергии.
В такой момент плохая идея говорить себе «Давай, старайся, делай, не унывай». В такой момент плохая услуга себе - это корить себя.
В такой момент мне нужна перезагрузка, нужно принять себя и своё состояние и дать себе его пройти.
Кризисы проходят, силы восстанавливаются, тут важно помочь себе, а не мешать.
Любимый Харьков, я к тебе, я скучал", — признался Андрей Задворный.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо..."
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон: "Выглядишь на 30"
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Ранее сообщалось, победитель "Холостячки" Задворный резко "проехался" по горюющей Огневич после их разрыва: "После этих слов и слёз..."
Также, финалист "Холостячки" Свечкоренко рассказал о потасовке, в которой получил перелом: "Маты, крики, девушка..."
Politeka рассказывала, экс-фаворит Огневич рассказал, что у нее было с Задворным на самом деле: "Я с ним говорил после финала..."