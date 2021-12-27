Как известно, Максим Тарапа является успешным украинским бизнесменом, который приводит медицинское оборудование из Китая, как и продукты питания. В новом сезоне "Холостячка" Огневич не осталась вместе с Тарапатой, а также не осталась с победителем шоу Задворным, тот бросил ее без объяснений причин и после резко высказывался в Инстаграм.
Однако Огневич удалось поддержать дружеские отношения сразу с несколькими мужчинами и поэтому она нередко даже с ними видится и проводит время.
Недавно Огневич посетила финал шоу «Україна має талант». Компанию артистке в зрительном зале составили участники Холостячки — финалист Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.
«Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте», — подписала кадры звезда.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Украинцы смогут использовать «Дію» для получения еще одной выплаты: кому полагается 6300 гривен
В Украине выпало до двух метров снега, метеорологи предупредили об опасности: «Ожидаются…»
Воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"
Отметим, мы писали, что Макс решил принять участие, но Злата Огневич не выбрала красавчика, отдав предпочтение Андрею Задворному, который ее в итоге бросил. Но проект дал Тарапате большой прирост фанатов в Инстаграм, где теперь он активно ведет блог.
"И все же, можно ли победить в борьбе за любовь? Или любовь и борьба понятия несовместимы?", - написал недавно под фотографией Тарапата.
Напомним, Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения
А еще Politeka писала, что Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич обратися к публике
Также Politeka сообщала, что Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной