Злата осталась одна после финала шоу "Холостячка", но смогла сохранить дружеское отношение с многими мужчинами с проекта, поэтому начала показывать в Инстаграм кадры из их встреч.

Как известно, Максим Тарапа является успешным украинским бизнесменом, который приводит медицинское оборудование из Китая, как и продукты питания. В новом сезоне "Холостячка" Огневич не осталась вместе с Тарапатой, а также не осталась с победителем шоу Задворным, тот бросил ее без объяснений причин и после резко высказывался в Инстаграм.

Однако Огневич удалось поддержать дружеские отношения сразу с несколькими мужчинами и поэтому она нередко даже с ними видится и проводит время.

Недавно Огневич посетила финал шоу «Україна має талант». Компанию артистке в зрительном зале составили участники Холостячки — финалист Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

«Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте», — подписала кадры звезда.

Отметим, мы писали, что Макс решил принять участие, но Злата Огневич не выбрала красавчика, отдав предпочтение Андрею Задворному, который ее в итоге бросил. Но проект дал Тарапате большой прирост фанатов в Инстаграм, где теперь он активно ведет блог.

"И все же, можно ли победить в борьбе за любовь? Или любовь и борьба понятия несовместимы?", - написал недавно под фотографией Тарапата.

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