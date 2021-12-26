Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной певицей и победительницей шоу "Маска". В 2021 году артистка решила пойти на проект "Холостячка", где попыталась найти свою любовь, но победитель шоу Андрей Задворный бросил артистку через некоторое время после финала проекта. Не забывает Огневич и о социальных сетях, где делится с фанатами многим интересным.
На новом видео в ТикТок Злата сидела за столиком и мешала свой напиток в чашке, а также подпевала под Земфиру.
"Денег ноль...", - звучали слова знаменитой песни.
"Итоги Холостячки", - было написано на кадрах.
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"Земфира о наболевшем", - написала Злата в посте.
"Желаю в Новом году найти свое счастье", "Так ждала ваше новое видео в ТикТок", "Ты самая красивая", "Как говорится, лучше никак, чем как попало. Все самое интересное у Златы впереди", "И проблем лишних тоже ноль", "Ну хоть денежку заработала, и на том хорошо".
Напомним, "Холостячка" Огневич в топике и лосинах показала, как получить удовольствие на тренировке
Также Politeka писала, что Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" решилась на кардинальные перемены
А еще Politeka сообщала, что Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения