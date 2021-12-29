Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный после финала проекта не стал общаться с Огневич, зато начал активно вести социальные сети и рассказывать о своей жизни.

Как пишет Politeka.net, бизнесмен Андрей Задворный поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, чем заинтересовал аудиторию. На кадрах мужчина продемонстрировал, как веселится вечером на катке, причем в этот раз не один.

Дело в том, что Задворный решил провести счастливое время с дочерью.

Мужчина максимально отдалился от той жизни, что вел на «Холостячке» и даже не хочет комментировать увиденное после пост-шоу. Поэтому Задворный начал вести Инстаграм, игнорируя темы о шоу, и делая акцент на жизни теперь. На каникулах дочери он решил максимально уделить ей время.

«Мы с Кирюхой как раз попали на финиш «чистки». Пока побудем болельщиками, а потом выйдем на идеальный лед сразу. А вот катаемся, ух, не успеваю за ней. Чего такая быстрая?» - пишет Задворный.

Также она показал, как гуляет по зимнему Киеву со своей маленькой дочкой Кирой.

«У Киры начались каникулы, кайфуем вместе!) Это сказочное время классно проводить с самыми любимыми, только с ними хочется делить настоящую сказку, которой пропитаны эти дни», - написал Задворный.

На опубликованных снимках бизнесмен и его дочка позировали на фоне новогодних городских декораций. Задворный и Кира беспечно дурачились и выглядели счастливыми.

Напомним, бросивший Злату победитель "Холостячки" уехал из Киева, заговорив о кризисе.

Как сообщала Politeka, Огневич игриво пристроилась к экс-фавориту Тарапате, озадачив кадрами "свидания".

Также Politeka писала, что Злата Огневич рассмешила украинцев, лаконично подведя итоги "Холостячки".