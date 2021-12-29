Відома українська телеведуча Маша Єфросініна на інтерв’ю із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець розповіла про свою проблему, яка змінила її життя.

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросініна на інтерв’ю із відомою акторкою, гумористкою та зіркою розважальних шоу "Жіночий квартал" та "Вечірній квартал" Оленою Кравець розговорилася про проблему, яка змінила її життя.

Маша Єфросініна розповіла, що 15 років у неї була зайва вага і схуднення їй далося дуже важко.

"Я одна з небагатьох, хто відкрито про це сказав. У мене була психологічна булімія і вона не йде. Так просто вона не зникає. І це змінило моє життя тому, що мені вартує щоденних зусиль, щоб зрозуміти об’єктивно, як я виглядаю в дзеркалі", - зізналася Маша.

Телеведуча зізналася, що не може просто так дивитися на своє відображення.

"Це щоденна моя велика психологічна затратність", - каже Єфросініна.

Маша зізнається, що багато хто не може зрозуміти її проблему.

"Це триває вже 20 років. Це випробування, яке мене змінило та привело мене в ту зовнішність, яка в мене є зараз", - сказала телеведуча.

Маша Єфросініна зазначила, що той факт, що їй кожного ранку треба було дивитися на себе в дзеркало, змушував її контролювати своє харчування, займатися спортом та слідкувати за собою, тому вона дуже гостро реагує на чутки про її пластичні операції.

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