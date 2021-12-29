Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на интервью со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец рассказала о своей проблеме, которая изменила ее жизнь.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на интервью с известной актрисой, юмористкой и звездой развлекательных шоу "Женский квартал" и "Вечерний квартал" Еленой Кравец разговорилась о проблеме, которая изменила ее жизнь.

Маша Ефросинина рассказала, что 15 лет у нее был лишний вес и похудение ей далось очень тяжело.

"Я одна из немногих, кто открыто об этом сказал. У меня была психологическая булимия и она не уходит. Так просто она не исчезает. И это изменило мою жизнь потому, что мне стоит ежедневных усилий, чтобы понять объективно, как я выгляжу в зеркале", - призналась Маша.

Телеведущая призналась, что не может просто так смотреть на свое отражение.

"Это ежедневная моя большая психологическая затратность", - говорит Ефросинина.

Маша признается, что многие не могут понять ее проблему.

"Это длится уже 20 лет. Это испытание, которое меня изменило и привело меня в ту внешность, которая у меня есть сейчас", - сказала телеведущая.

Маша Ефросинина отметила, что тот факт, что ей каждое утро надо было смотреть на себя в зеркало, заставлял ее контролировать свое питание, заниматься спортом и следить за собой, поэтому она очень остро реагирует на слухи о ее пластических операциях.

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