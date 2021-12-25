Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса зі студії "Квартал 95" Олена Кравець у програмі Маші Єфросиніної "Іспит на відвертість" розповіла про неприємну шкірну хворобу, з якою бореться вже три роки. Виявилося, що на тілі актриси з'явилися шкірні висипання, які вона пов'язує з емоційним потрясінням.

За словами Олена, воно з'явилося з нізвідки і незрозуміло, як і навіщо. Однак не проходить вже роками, так що артистка займається лікуванням.

Єфросиніна, Кравець

"З'явилася одна пляма. Я вислала фотографію лікарю, вона сказала, що це кропив'янка", - розповіла Кравець. І додала, що, коли через шість тижнів висипання не пройшло, вона захвилювалася і почала лікування.

І хоча актриса розуміє, яке емоційне потрясіння призвело до цієї хвороби, розповідати про нього вона не стала. За словами зірки, вона можливо зможе про це говорити, коли все пройде.

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Олена Кравець

Зазначимо, що у цьому ж інтерв'ю Маші Єфросиніній Олена Кравець розповіла про відвідування психотерапевта. За словами актриси, дуже важливо звертатися за допомогою та підтримкою, коли не отримуєш цього у своєму оточенні та від близьких. Зірка зазначила, що у певний момент саме допомога психотерапевта допомогла їй урятувати шлюб.

Нагадаємо, Олена Кравець відкрилася перед Єфросиніною і назвала свій головний страх: "Коли це трапиться...".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець, повороживши над зовнішністю, вразила результатом: "20 років різниці".

Також Politeka писала, що Олена Кравець розкрила, чому її дочка з 15 років живе окремо: "Так, все не дуже добре".