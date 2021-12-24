Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець дала відверте інтерв'ю в програмі Маші Єфросиніної "Іспит на відвертість". Серед іншого гумористка зізналася телеведучій у своєму головному страху.

Так, серед іншого Олена розповіла в інтерв'ю про роботу з психотерапевтом, який допоміг їй зберегти сім'ю.

"Так, я за те, щоб звертатися за допомогою, коли ти не справляєшся. Я за те, щоб дозволяти собі бути слабким і шукати десь підтримку, якщо ти не отримуєш її в своєму оточенні і від близьких людей. Так, я за те, щоб ми не боялися приставки "психо", - каже Лена.

Вона також витягнула "сердечко" з питанням: "Мій найбільший страх у професії". На це Кравець також відверто відповіла: "я зараз, напевно, скажу сильно пафосно, прям сильно, але так воно звучить. Я думаю, що в цій фразі читається символізм і кілька смислів. Мій найбільший страх, це те, що мені дійсно не хотілося, це те, що я не встигну зіграти свою роль. Ось якось так".

Актриса не стала розповідати, що це за роль, але зазначила, що вже працює над нею і пообіцяла Єфросиніній, що розповість все пізніше. "Ось коли все трапиться, ексклюзивчик буде для тебе", - пообіцяла Кравець.

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