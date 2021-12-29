Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу переможець "Співають всі" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім вирішив представити перероблену версію своєї пісні" Лунапарк" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Заспівав інший варіант пісні "Лунапарк" 😉 як вам?", — запитав Муаяд Абдельрахім.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Круто", "Класно", "Чарівно", "Твій голос потрясний, здається будь-яке виконання буде звучати відмінно. Ти молодець, так тримати. У тебе все буде добре", "Перший варіант мені сподобався більше", "Ну нічого.. але твій записаний варіант краще", "Капець круто супер".
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