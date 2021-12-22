Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз 16-летний артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показал себя в гримерке в черной рубашке. Под фото артист решил дать наставление украинцам, как добиться своей цели.

"Не важно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное — не останавливаться", — дал совет Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красавчик ♥️💋 и умничка...только вперёд", "Очень красивый", "Ауф", "Это слова, которые мне нужны были", "Какой красивый", "Огонь", "Молодок ты есть".

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