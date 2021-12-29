Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз победитель "Співають всі" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим решил представить переделанную версию своей песни "Лунапарк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Спел другой вариант песни "Лунапарк"😉 Как вам?", — спросил Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Круто", "Классно", "Волшебно", "Твой голос потрясный, кажется любое исполнение будет звучать отлично. Ты молодец, так держать. У тебя все будет хорошо", "

Первый вариант мне понравился больше", "Ну ничего.. но твой записанный вариант лучше", "Капец круто супер".

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